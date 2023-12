Das Jahr 2023 war mit Inflation, Fachkräftemangel und Kriegen nicht einfach. Das gilt auch für die Städte. Was wünschen sich Bürgermeister für 2024? Was nehmen sie sich selbst vor?

Ob Wärmepumpe, Weinfeste oder Wirtschaftsförderung - es gibt wenige Jobs, die so vielseitig sind wie die eines Bürgermeisters. Nicht selten werden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aber auch zur Zielscheibe von Hass und Hetze. Welche Vorsätze steckt man sich mit so einem Job? Und welche Wünsche für das neue Jahr haben die Kommunalpolitiker? Diese zwei Fragen hat der SWR den Oberbürgermeistern großer Städte in der Region Stuttgart gestellt. Ausgewählte Antworten gibt es hier.

OB Maier in Göppingen: Mit Gejammer wird kein Problem gelöst

Alex Maier (Grüne) ist Rathauschef in Göppingen. Er will im kommenden Jahr mehr Dynamik in seiner Stadt erzeugen. "Dafür muss man manchmal auch unbürokratischer vorgehen, als wir es oft tun", hat sich der Schultes auf seinen Zettel mit den Vorsätzen geschrieben.

Göppingens Oberbürgermeister Alexander Maier wünscht sich eine bessere Grundstimmung, "denn mit Gejammer und Schwarzmalerei wird kein Problem unserer Zeit gelöst", so Maier. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

OB Wolf in Waiblingen kritisiert die "Vollkasko-Mentalität"

Die Bürokratie treibt auch Maiers Kollegen in Waiblingen, Sebastian Wolf (CDU), um. "Ein großer Wunsch wäre, dass es uns gemeinsam gelingt, das mittlerweile inflationär gebrauchte Wort des Bürokratieabbaus auch tatsächlich mit Leben zu füllen. Wir haben uns selbst durch ein gewisses Maß an Vollkasko-Mentalität so viele bürokratischen Fesseln angelegt, die unser Land lähmen", schreibt Wolf auf Anfrage zu seinen Wünschen für 2024.

Sebastian Wolf, OB von Waiblingen, wünscht sich für 2024 weniger Bürokratie. Stadt Waiblingen

Man solle aufhören, immer auf "die da oben" zu schimpfen, so Wolf. Stattdessen fordert der Waiblinger OB: Jeder solle "an seiner Stelle anfangen, Abläufe und Prozesse zu hinterfragen und sie am Ende zu vereinfachen".

OB Nopper in Stuttgart will eine schnellere Stadtverwaltung

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ist gedanklich schon voll im Fußball-EM-Fieber. "Ich persönlich wünsche mir, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Viertelfinale in unserer Stuttgart Arena spielt und ausgestattet mit viel Rückenwind Europameister wird", schreibt Nopper.

Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich vorgenommen, die Stadtverwaltung von Stuttgart leistungsfähiger zu machen. LHS/Jürgen Altmann

Von sich aus spricht Nopper auch das Stichwort Stadtverwaltung an. Die Stuttgarter Ausländerbehörde sorgte in den letzten Monaten bundesweit für negative Schlagzeilen, weil Menschen wegen der überlasteten Behörde teilweise die Nacht vor dem Gebäude verbrachten, damit ihr Fall bearbeitet wird.

Nächstes Jahr will er die Stadtverwaltung schneller und leistungsfähiger machen, hat Nopper sich vorgenommen. "Dies gelingt nur, wenn wir genügend Fachkräfte für unsere unbesetzten Stellen finden und wenn wir unsere Verwaltung modernisieren und attraktiver gestalten." Außerdem soll Stuttgart sicherer und sauberer werden, wenn es nach Nopper geht.

OB Klopfer in Esslingen wünscht sich einen Abend pro Woche ohne Job

In Esslingen heißt der Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD). Sein Vorsatz für 2024: Etwas mehr Zeit für Freunde und Familie "und zumindest einen Abend in der Woche keine beruflichen Termine wahrzunehmen."

Ein Abend pro Woche ohne berufliche Termine: Das nimmt sich Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer für 2024 vor. Stadt Esslingen

Politisch wünscht Klopfer sich Frieden - und appelliert an die Menschen in seiner Stadt: "Wir dürfen nicht wegsehen, sondern müssen unsere Stimme erheben und uns für eine friedliche Lösung von Konflikten einsetzen."

OB Belz in Böblingen blickt auf die Europawahl

Kriege und Konflikte beschäftigen auch den OB in Böblingen Stefan Belz (Grüne). "Ein Ende der Konflikte in der Ukraine, in Israel und Palästina wünsche ich mir sehr", schreibt Belz dem SWR. "Denn dies wirkt sich auch in vielerlei Hinsicht auf Böblingen aus, zum Beispiel auf den Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft."

Stefan Belz, OB in Böblingen, wünscht sich ein Ende der Konflikte in der Ukraine und Nahost. Stadt Böblingen

Belz blickt auch auf Wahltermine, die 2024 anstehen: Am 9. Juni werden die Baden-Württemberger gleich in doppelter Funktion an die Wahlurnen gebeten, Kommunalwahl und Europawahl fallen auf denselben Tag. Aus diesen Abstimmungen "mögen die demokratischen Kräfte gestärkt hervorgehen", hofft der Böblinger Rathauschef.

Alltägliche Vorsätze: Mehr Sport und endlich mal ausschlafen

Neben der Politik haben manche der Rathauschefs auch sehr alltägliche Wünsche und Vorsätze. Sebastian Wolf in Waiblingen zum Beispiel möchte 2024 "endlich wieder mehr Sport machen" und "vielleicht an einem Wochenende auch mal ausschlafen (sofern die Kinder dies zulassen)."