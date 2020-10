Landesweit liegen derzeit fünf Landkreise über der Schwelle von 100 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes gehören dazu auch die Kreise Esslingen und Böblingen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Esslingen lag zuletzt laut Landesgesundheitsamt bei fast 105. Im Landkreis Böblingen liegt sie nur wenig darunter bei rund 101. Der Böblinger Landrat Roland Bernhard hatte die Corona-Situation in seinem Landkreis als so wörtlich alarmierend bezeichnet und in einer neuen Verfügung eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt. In anderen Orten der Region Stuttgart gilt diese bereits, unter anderem in Stuttgart. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 95.