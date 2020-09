Corona bringt die anstehende Faschings- und Karnevalssaison ins Wanken. In Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) hat der Narrenbund Neuhausen alle Veranstaltungen abgesagt. Grund dafür seien die wieder ansteigenden Infektionszahlen, teilte der Narrenbund auf seiner Internetseite mit. Das Präsidium habe entschieden, alle Veranstaltungen zwischen dem 11.11.2020 und Aschermittwoch komplett abzusagen. Weder bei Saalveranstaltungen noch im Freien hätten die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können. Zwar käme dem Brauchtum die Maskenpflicht gelegen, ein Schutz vor Ansteckung mit dem Virus wäre aber kaum gesichert, so der Narrenbund. Zum großen Straßenumzug in der Faschingshochburg Neuhausen kamen in der Regel zehntausende Zuschauer.