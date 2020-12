per Mail teilen

Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) übergibt im Januar sein Amt an seinen Nachfolger Frank Nopper (CDU). Am Montag trafen sich beide im Rathaus. Im Gespräch mit SWR-Moderator Eberhard Halder berichtet Nopper von einer harmonischen Übergabe - und äußert sich auch zum bundesweiten Interesse an Stuttgart und dem neuen OB.