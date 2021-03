In Herrenberg wird neuer Wohnraum geschaffen. Neben dem Quartier an der Schwarzwaldstraße, das Anfang 2022 fertig werden soll, beginnt bald ein weiteres Bauprojekt. 12.000 Quadratmeter groß ist das Wohnareal. Nach Angaben des Käufers, der Instone Real Estate, sollen auch soziale Mietwohnungen angebaut werden. Oberbürgermeister Thomas Sprißler bewertet das Wohnareal sehr positiv. Laut ihm geht die Schaffung von Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen sichtbar voran. Ein weiteres Stück brachliegender Industriefläche könne in Wohnraum verwandelt werden. Das Bauprojekt schließt an das Quartier an, dass seit 2019 an der Schwarzwaldstraße gebaut wird. Hier entstehen 99 Wohnungen und 14 Häuser, die im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden sollen.