Neues Motto für CSD 2022 offiziell

Das Motto des diesjährigen Stuttgarter Christopher Street Day (CSD) ist "Community.Kraft.Europa.". Das hat der CSD-Vorstand bei ihrem Neujahrsempfang am Samstagabend bekanntgegeben. Der Begriff "Community" beschreibe alle Menschen, die sich der LSBTTIQ-Szene zugehörig fühlen, so CSD-Vorstand Detlef Raasch. Also der Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, transsexuellen, intersexuellen und queeren Menschen. "Kraft" sei die Eigenschaft, die sich die Szene aneignen müsse, um Hass-Kriminalität, Gewaltübergriffen und anderen Straftaten zu widerstehen. Und "Europa" richte die Aufmerksamkeit auf EU-Länder, in denen die Rechte der Szene immer noch mit Füßen getreten werde. Der Stuttgarter CSD findet in diesem Jahr vom 15. bis 31. Juli statt.