Neues Konzept für sichere Innenstadt

Die Stadt Stuttgart hat ein Gesamtkonzept gegen nächtliche Auseinandersetzungen in der Innenstadt erarbeitet. Die Ergebnisse sollen in Kürze den Gremien im Gemeinderat vorgestellt werden. Das Konzept sehe als wichtigsten Punkt die Bespielung öffentlicher Plätze mit unterschiedlichen kulturellen, sportlichen und sozialen Veranstaltungen vor, so Ordnungsbürgermeister Clemens Maier. Neben einem abwechslungsreichen Veranstaltungsangebot soll auch die polizeiliche Präsenz zum Frieden in der Innenstadt beitragen. Zahlreiche Initiativen haben sich an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt, so zum Beispiel das Pop-Büro, die Respektlotsen oder auch die mobile Jugendarbeit.