Neues Impfzentrum in der Königstraße in Stuttgart eröffnet - Unterstützung von Bundeswehr

In den früheren Räumlichkeiten des Geschhäfts "Sportarena" in Stuttgart wird ab jetzt gegen Corona geimpft. Das Klinikum Stuttgart arbeitet auf täglich tausenden Impfungen hin.

Innerhalb von nur fünf Tagen sei ein Nutzungsvertrag geschlossen worden, seien Pläne erstellt und die Räume von Messebauern hergerichtet worden, hieß es am Donnerstag vom Klinikum Stuttgart. Dieses hat zusammen mit dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart das neue Impfzentrum auf die Beine gestellt. "Das ging rasant und ist wichtig", so BW-Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Diese große Impfstation ist eine tolle Ergänzung in idealer Lage, die ein Angebot an die ganze Region schafft." Die erste Impfung am Donnerstag erhielt eine noch ungeimpfte junge Stuttgarterin.

Bundeswehr hilft im Impfzentrum in der Königstraße Stuttgart

Hilfe bekommt das Klinikum Stuttgart bei seiner Arbeit im neuen Impfzentrum von der Bundeswehr. Wie das Landeskommando Baden-Württemberg mit Sitz in der Theodor-Heuss-Kaserne in Stuttgart bestätigte, werden bis zum Beginn kommender Woche insgesamt 30 Soldatinnen und Soldaten im Impfzentrum in der alten "Sportarena" helfen. Laut Bundeswehr übernehmen sie im Rahmen der Amtshilfe administrative Aufgaben wie etwa die Aufnahme der Impflinge, tippen Daten ein oder begleiten auf Wunsch ältere Menschen bei der Impfung.

Die Bundeswehr hilft im Impfzentrum in der Stuttgarter Königstraße. Pressestelle Klinikum Stuttgart

Impfung in der Sportarena nur mit Terminbuchung möglich

Das Klinikum Stuttgart plant in der Anlaufphase des Impfzentrums in der Königstraße mit täglich etwa 1.000 Impfungen. Diese Zahl soll aber bereits in den nächsten Tagen auf mehrere tausend pro Tag gesteigert werden. Gespritzt wird laut Klinikum im Zweischichtbetrieb, täglich von 7:30 bis 21 Uhr. Eine Impfung ist nur mit einer Terminvereinbarung möglich. Zum Einsatz kommt das Vakzin von Biontech, kommen können bislang Menschen ab 12 Jahren. Zwischen der Erst- und Zweitimpfung müssen mindestens 21 Tage liegen, für die Boosterimpfung sollten mindestens fünf Monate seit der Zweitimpfung vergangen sein.