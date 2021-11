Corona-Impfen in Stuttgart: Kleines Impfzentrum in Klett-Passage und Milaneo

per Mail teilen

Spontanes Impfen ohne Termin wird seit Wochen in Stuttgart stark genutzt. Die Stadt reagiert und eröffnet zwei eigene kleine Impfzentren in der Innenstadt - und es gibt noch weitere neue Angebote.

Seit dem 2. November können sich Menschen in der Klett-Passage in den Räumlichkeiten der BW-Bank gegen Corona impfen lassen. Im März wurde die Filiale pandemiebedingt geschlossen, jetzt wird sie zunächst für die Dauer von zwei Monaten ein temporäres Impfzentrum, heißt es von der Stadt Stuttgart. Von Montag bis Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr können sich Menschen hier mit BioNTech oder Johnson & Johnson impfen lassen. Die City-Initiative Stuttgart hat entscheidend bei der Suche nach Räumlichkeiten mitgeholfen, indem sie ihre Mitglieder darauf angesprochen hat.

Die Stadt Stuttgart will mit ihrem Engagement der großen Nachfrage nach spontanen Impfungen, etwa beim Bummeln in der City, Rechnung tragen. "Die Durchimpfungsrate ist in Stuttgart derzeit noch zu niedrig, um für die gesamte Gesellschaft eine ausreichende Schutzwirkung zu entfalten", so der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts Stefan Ehehalt.

Stuttgarter Klinikumschef: "Dritte Corona-Impfung sinnvoll"

In den temporären Impfzentren der Stadt Stuttgart werden neben Erst- und Zweitimpfungen auch Corona-Drittimpfungen, sogenannte Booster, angeboten. Eine Drittimpfung sei "sinnvoll", so der Medizinische Leiter des Klinikums Stuttgart Jan Steffen Jürgensen im SWR-Interview - nicht nur für Ältere. "Ich könnte mir das auch für alle Impfberechtigten ab 12 Jahren vorstellen", so Jürgensen. Das allerwichtigste sei es aber, die noch nicht Geimpften zu einer Impfung zu motivieren.

Impfzentrum im Einkaufszentrum Milaneo ab dem 5. November

Ab dem 5. November öffnet in der Stuttgarter Innenstadt ein weiteres, eigens von der Stadt eingerichtetes kleines Impfzentrum - und zwar auf einer Verkaufsfläche im Einkaufscenter Milaneo hinter dem Hauptbahnhof. Das Impfzentrum im Milaneo ist donnerstags und freitags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Standorten, dem Milaneo und der Klett-Passsage, muss die Stadt nach eigenen Angaben nur für die Nutzungsgebühren aufkommen. Betrieben werden die beiden Pop-Up-Impfzentren in Kooperation mit dem gleichen Team, das beispielsweise auch für das Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen verantwortlich ist.

Impf-Woche: Theater in Stuttgart bieten offenes Impfen an

Diese Woche bieten außerdem mehrere Stuttgarter Theater offenes Impfen an. Mit ihrer "Impf-Woche" wollen sie das niederschwellige Angebot der Stadt unterstützen. Mobile Impfteams des Klinikums Stuttgart steuern noch bis zum 6. November jeden Tag ein anderes Theater an und bieten dort Impfen ohne Termin an. Es beteiligen sich zum Beispiel die Komödie im Marquardt, die Rosenau und das Theaterhaus.

Vergangene Woche hatte sich die Volkshochschule Stuttgart mit offenen Impf-Tagen an der Impf-Kampagne des Landes Baden-Württemberg beteiligt.

Ab dem 10. November öffnet außerdem noch ein weiteres, neues Impfzentrum in Stuttgart: Der Bezirksvorsteher des Stadtteils Degerloch Marc-Oliver Lutz hatte sich dafür eingesetzt, dass im Degerlocher Bezirksrathaus eine Impfstelle gegen Corona eingerichtet wird. Hier wird dann mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geimpft. Es ist keine Terminvereinbarung nötig.