Neuer OB in Schorndorf Bernd Hornikel: "Freue mich auf die Aufgabe, die Stadt und die Menschen"

Es war ein Herzschlagfinale im Kampf um den OB-Sessel in Schorndorf: Knapp gewonnen hat der Jurist Bernd Hornikel. Im SWR-Interview hat er über seine Gefühle und Ziele gesprochen.

SWR: Herr Hornikel, so kurz nach dem Wahlsieg, wie würden Sie ihre Gefühlslage beschreiben?

Bernd Hornikel: "Überwältigt, aber noch ungläubig."

Warum glauben Sie, war es so ein enges Rennen mit ihrem Konkurrenten Markus Reiners?

Ich glaube, dass wir eine relativ ähnliche Wählerschicht ansprechen. Herr Reiners hat ja gesagt, er sei ein Kandidat der Mitte und da sehe ich mich eigentlich auch. Wir haben uns glaube ich gegenseitig Konkurrenz in der gleichen Wählerschicht gemacht.

Jetzt sind Sie für eine ganze Stadt verantwortlich...

"Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich freue mich auf die Stadt, die Menschen und auf den Gemeinderat. Ich habe so viele positive Rückmeldungen bekommen, auch jetzt am Wahlabend, dass die Freude total überwiegt. Niemand kommt als OB auf die Welt. Man muss natürlich in die Aufgabe reinwachsen und das habe ich mir vorgenommen."

Sie haben gesagt, dass die Schorndorfer Stadtgesellschaft sehr heterogen ist. Und auch, dass der Gemeinderat nicht der einfachste sei. Wie wollen Sie auf die Bürgerschaft und den Gemeinderat zugehen?

"Ich will genau so weitermachen, wie ich im Wahlkampf gestartet bin: Dass ich offen den Menschen zuhöre, mit ihnen rede und versuche, in den Sachthemen zu überzeugen. Gräben habe ich keine festgestellt. Ich glaube, wir brauchen eine offenere Streitkultur im Gemeinderat und einen transparenteren Transport der Sachthemen auch in die Bürgerschaft raus. Das, was im Gemeinderat diskutiert und gestritten wird, soll draußen auch wahrgenommen und verstanden werden."

Was werden Sie jetzt als Erstes machen?

"Ich werde versuchen, alles zu realisieren. Zunächst werde ich nochmal kurz Durchschnaufen nach den drei Monaten Wahlkampf. Ich bin im Moment ja noch stellvertretender Amtsleiter bei Vermögen und Bau in Ludwigsburg und habe eine Aufgabe zu erfüllen bis zum Wechsel hier nach Schorndorf. Das will ich auch tun. Und dann will ich mich auf die neue Aufgabe in Schorndorf vorbereiten."