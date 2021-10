Matthias Arleth wird neuer Chef bei Mahle

Matthias Arleth wrid neuer Chef von Mahle, einem der größten Automobilzulieferer der Welt. Der Posten war seit März vakant. Arleth kommt vom bayerischen Autozulieferer Webasto und studierte Fahrzeugtechnik in Ulm. Er soll den Konzern weiter entwickeln, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt. Mahle und seine 70.000 Beschäftigten sind ganz besonders vom Wandel in der Autoindustrie betroffen. Das Unternehmen aus Stuttgart wurde mit Filtern, Kolben und Pumpen für Verbrennungsmotoren groß. Diese werden bei den neuen Elektroantrieben aber nicht mehr benötigt. Tausende Arbeitsplätze wurden bereits abgebaut. Doch Mahle hat neue Produkte, unter anderem für die Kühlung von Batterien, entwickelt. In diesem Jahr wurde nach längerer Zeit erstmals wieder ein Gewinn ausgewiesen.