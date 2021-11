Am Samstag haben die Delegierten der Jungen Union Baden-Württemberg Florian Hummel mit 88,5 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Hummel will die Jugendvereinigung "modern, digital und mit klarem Profil aufstellen", sagte er am 49. Landestag der Jungen Union. "Wir wollen auch weiterhin der inhaltliche Motor unserer CDU sein. Vor allem in Zeiten, in denen wir nun die Opposition im Bund besetzen, sind eine klare inhaltliche Positionierung und eine deutliche Sprache besonders wichtig."