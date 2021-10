Jobwechsel in der Pandemie - wenn wegen Corona der Arbeitsplatz plötzlich wegfällt

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Zwangsweise mussten sie umdenken - manche von ihnen arbeiten nun im Klinikum Stuttgart.

Katharina Naumann zu Königsbrück ist Pädagogin am Olgahospital, dem Kinderkrankenhaus des Klinikums Stuttgart. Gerade bastelt sie mit Kerem Alemdar und Abdulativ Okur Figuren für ein Puppentheater. Dazu kleben sie Pappbecher zusammen, malen mit einem Filzstift Gesichter darauf und kleben einen Stoffumhang um die Figur.

Von der Theaterbühne auf die Kinderkrebsstation

Jahrelang hat die 35-Jährige als freiberufliche Theaterpädagogin mit großen Gruppen gearbeitet. Durch Corona brach das alles weg. Ans Klinikum Stuttgart kam sie, weil sie zuvor im Impfzentrum in der Liederhalle gearbeitet hat, das vom Krankenhaus betrieben wurde. "Von daher fand ich das richtig gut, dass da so eine Anschlussmöglichkeit für mich da war, um in dem Bereich zu bleiben und da weiterzumachen", so Katharina Naumann zu Königsbrück. "Und ich glaube, das hier ist ein Beruf, der mir sehr viel Freude machen wird."

Katharina Nauman zu Königsbrück bastelt mit kleinen Patienten am Klinikum Stuttgart Handpuppen. SWR Werner Trefz

Türöffner: Verschiedenste Berufsgruppen im Impfzentrum Stuttgart

Das Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle war für viele der Einstieg in einen neuen Job im Krankenhaus. Gerade für Menschen aus Bereichen, denen die Existenzgrundlage durch die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie weggebrochen ist, erklärt der Ärztliche Direktor des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen. "Es ist der Tourimsus, die Gastronomie, und der Service- und Hotelleriebereich, wo die Leute herkommen. Wir sehen aber auch Rückkehrer in klinische Berufe, die aus der Pflege und den medizinischen Diensten kommen, die die Sicherheit, den Bedarf und das Sinnvolle im Gesundheitswesen schätzen."

Clemens Thull ist Pilot und Krankenpfleger

Will eigentlich im Cockpit sein: Clemens Thull. Bis aber wieder Piloten gebraucht werden, arbeitet er in seinem alten Job als Kinderkrankenpfleger. SWR Werner Trefz

Zu den Rückkehren in den Klinikbereich gehört Clemens Thull. Der 30-Jährige hatte Kinderkrankenpfleger gelernt und dann eine Zeitlang auch in einem Krankenhaus gearbeitet. Dann hatte er sich einen Traum erfüllt und eine dreijährige Ausbildung zum Berufspiloten gemacht. Als er damit fertig war, mussten viele Maschinen zwangsweise am Boden bleiben. Thull arbeitete zunächst auch am Impfzentrum.

"Ich dachte mir, bevor ich arbeitslos bin und Zuhause sitze, nutze ich meine Vorausbildung und tu was Sinnvolles."

Sobald wieder mehr Piloten gebraucht werden, will Clemens Thull aber ins Cockpit – schließlich hat er 75.000 Euro in diese Ausbildung investiert.

Ein Jobwechsel mit Zukunft?

Katharina Naumann zu Königsbrück will dagegen länger im Klinikum Stuttgart bleiben. Die Arbeit mit den Kindern mache ihr Spaß, so die Pädagogin - und mit den Kolleginnen und Kollegen lasse es sich auch länger aushalten. Vielleicht, sagt sie, lässt sich irgendwann beides kombinieren: Die Arbeit im Krankenhaus und der freiberufliche Job als Theaterpädagogin mit großen Gruppen.