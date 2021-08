Die Stuttgarter Straßenbahnen haben einen neuen Busfahrer des Jahres in der Landeshauptstadt gekürt. Der Preis geht in diesem Jahr an Claus Dieter Hoffmann. Der 60-jährige Remsecker sei routiniert in seinem Beruf, hieß es von der SSB. Vor 45 Jahren habe er bei der SSB Kfz-Mechatroniker gelernt und seit 20 Jahren sei er nun Busfahrer mit Herzblut. Er schätze den Kontakt mit Menschen jeden Alters, so Hoffmann über seine Berufswahl. Mit seiner Verantwortung gehe der fünffache Familienvater tagtäglich professionell um heißt es von seinem Arbeitgeber. Für den Titel Busfahrer des Jahres gibt es für Hoffmann einen Einkaufsgutschein von 200 Euro.