Leuzeknoten Stuttgart: Teilsperrung am Wochenende

Am Leuzeknoten in Stuttgart wird die B10/14 am Wochenende für den Verkehr aus Richtung Esslingen voll gesperrt. Ab Sonntag gilt dann eine neue Verkehrsführung am Mineralbad Leuze.

Wer am Wochenende aus Richtung Esslingen über die B10/B14 mit in die Stuttgarter Innenstadt fahren will, wird umgeleitet. Am sogenannten Leuzeknoten ändert sich die Verkehrsführung. Die Sperrung dauert von Freitagabend, 22 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr. Dies ist laut der Stadt Stuttgart nötig, um die neue Verkehrsführung vorzubereiten.

Verkehrsführung der B10/B14 ändert sich ab Sonntag

Nach der Sperrung am Wochenende entfällt die bisherige 180-Grad-Wende am Leuzeknoten und die Verkehrsführung ändert sich. Aus Richtung Esslingen kommend wird der Verkehr auf B10 (Richtung Pragsattel) und B14 (Richtung Innenstadt) getrennt. Autofahrer Richtung Pragsattel nehmen den rechten Fahrstreifen (B10) und wer Richtung Stuttgarter Innenstadt will, nimmt den linken Fahrstreifen (B14), wird dann auf die Gegenfahrbahn geleitet und schließlich durch die dritte Röhre des Leuzetunnels.

Kreuzende Fahrspuren auf Höhe der Poststraße - Neue Ampeln

Auch Autofahrer, die vom Pragsattel auf der B10 in Richtung Esslingen fahren, fahren durch die dritten Röhre des Leuzetunnels, werden dort auf die Gegenfahrbahn geführt und nach der Poststraße wieder auf die reguläre Auswärtsfahrbahn. Auf Höhe der Poststraße kreuzen sich die Fahrspuren. Der Verkehr wird dort mit Ampeln geregelt. Zu- und Abfahrt in die Poststraße wird weiterhin möglich sein. Allerdings kann man von der Poststraße nur noch über eine Umleitung in Richtung Leuzetunnel fahren.

Verkehr und Gegenverkehr eng beieinander

Mit der neuen Verkehrsführung sind Autofahrer auf einer Fahrspur in Richtung Stadtmitte zwischen dem Gegenverkehr unterwegs. Damit es dabei nicht zu Irritationen kommt, sind die Fahrspuren durch Betongleitwände getrennt und auch mit einem Sichtschutz versehen. Dieser soll verhindern, dass Autofahrer durch den Gegenverkehr geblendet werden.

Die neue Verkehrsführung bleibt voraussichtlich in den nächsten anderthalb Jahren bestehen. Schneller geht es dadurch vermutlich erst mal nicht, heißt es von der Stadt. Das dürfte erst der Fall sein, wenn der Leuzeknoten fertig wird - voraussichtlich 2025.