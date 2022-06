Stuttgarter Restaurant "Speisemeisterei" hat zwei Michelin-Sterne

Die Gourmet-Restaurants in Stuttgart haben bei der Vergabe der "Guide Michelin"-Sterne abgesahnt. Die "Speisemeisterei" wurde mit zwei Sternen ausgezeichnet, das "Ritzi Gourmet" holte den ersten.

In der neuen Ausgabe des Gourmet-Restaurantführers "Guide Michelin" wird die "Speisemeisterei" in Stuttgart als neues Zwei-Sterne-Restaurant aufgeführt. Das wurde am Mittwoch bei der Präsentation des "Guide Michelin" in Hamburg bekannt. Das Restaurant "Ritzi Gourmet" gewann seinen ersten Stern.

Große Freude bei der "Speisemeisterei" in S-Hohenheim

Die "Speisemeisterei" im Stuttgarter Schloss Hohenheim geht als einer der großen Sieger aus der diesjährigen Sterne-Kür des "Guide Michelin" hervor. Mit dem zweiten Stern für die "Speisemeisterei" zieht Küchenchef Stefan Gschwendtner mit seinem Ausbildungsrestaurant "Schweizer Stuben" gleich, das ebenfalls zwei Sterne hatte. Zusammen mit den Sous Chefs Andreas Schöffler und Raphael Rogokenis setzt Gschwendtner auf innovative Kochkunst mit internationalem Touch. Der "Guide Michelin" lobt Küchenchef Gschwendner für "sehr intelligente und ausdrucksstarke Gerichte wie zum Beispiel 'Huchen von Nikolai Birnbaum, Yamswurzel, Speck, Tosazu-Zwiebel'".

"Das ist der völlige Wahnsinn!"

Er habe zwar auf den zweiten Stern gehofft, sagte Chefkoch Gschwendtner bei der Bekanntgabe in Hamburg. Aber dass es auch geklappt hat, habe ihn völlig überwältigt. "Das ist der völlige Wahnsinn", freute er sich.

Neu im Sterneclub: Das "Ritzi Gourmet"

Bei der Bekanntgabe der neuen Michelin-Sterne in Hamburg strahlte auch Ben Benasr über beide Backen. Der Traum des Chefkochs im "Ritzi Gourmet" von einer weiteren Auszeichnung mit dem begehrten Stern wurde wahr. Benasr hatte sich von 2016 bis 2018 im Ludwigsburger Schlosshotel Monrepos schon Sterne erkocht. Am Mittwoch folgte dann der Michelin-Stern für das "Ritzi Gourmet" in Stuttgart, das vor zwei Jahren in der baden-württembergischen Landeshauptstadt neu eröffnet wurde - mit Chefkoch Ben Benasr. Den Restaurant-Kritikern des "Guide Michelin" gefällt, dass das "Ritzi-Gourmet" ein Menu "auf französischer Basis mit Einflüssen aus dem Orient, zubereitet aus tollen Produkten" anbietet.

Für ihr Gourmet-Essen wurden auch 2022 wieder etliche Köche aus der Region Stuttgart mit einem oder zwei Sternen im "Guide Michelin" ausgezeichnet (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Justin Lane

Insgesamt wurden in Deutschland 327 Restaurants mit einem oder mehreren Sternen ausgezeichnet - ein neuer Rekord.