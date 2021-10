Simone Fischer wird neue Behinderten-Beauftragte für Baden-Württemberg

Die neue Landesbehindertenbeauftragte in Baden-Württemberg ist Simone Fischer. Das hat das grünschwarze Kabinett in Stuttgart beschlossen. Sozialminister Manfred Lucha hatte die 42 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirtin für das Amt vorgeschlagen. Seit drei Jahren arbeitet Simone Fischer schon als Behinderten-Beauftragte der Stadt Stuttgart. Ab ersten Oktober soll sie sich auf Landesebene für gleichwertige Lebensbedingungen aller einsetzen. Ministerpräsident Kretschmann hat sie offiziell ernannt. Fischer, selbst kleinwüchsig, will nach eigenen Angaben für mehr Barrierefreiheit im Alltag sorgen. Auch gerechte und inklusive Erziehungs-, Bildungs- und Arbeitsbedingungen stehen für sie auf dem Plan. Dazu berät die 42-Jährige unabhängig die Landesregierung. Außerdem soll sie Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige sein. Für Sozialminister Lucha ist Fischer wegen ihrer hervorragenden Expertise und Persönlichkeit die richtige Wahl. Die Pandemie hätte die Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige noch erschwert. Fischer könne sich gut in Situationen hineinversetzen und sei ausgezeichnet vernetzt. Als Landesbehindertenbeauftragte wird sie Nachfolgerin von Stephanie Aeffner. Ihre Amtszeit soll bis zur nächsten Landtagswahl dauern.