Deutsche Bahn testet abschließbare Fahrradboxen an Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn hat – zunächst nur als Test - an acht Bahnhöfen bundesweit verschließbare Fahrradboxen aufgestellt. Darunter auch in Plochingen (Kreis Esslingen) und Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg), wo jeweils fünf neue Fahrradboxen aufgestellt wurden. Mit dem Angebot will DB BahnPark den Umstieg auf nachhaltige Mobilität unterstützen, denn "wer Bahn und Fahrrad kombiniert, ist besonders umweltfreundlich unterwegs", heißt es vom Konzern. Die Standorte hat die Bahn anhand verschiedener Kriterien wie Bedarf, Entfernung zum Bahnhof und Bodenbeschaffenheit ausgewählt. Radfahrerinnen und -fahrer könnten eine Fahrradbox an ihrem Bahnhof für mindestens drei Monate mieten. Eine Box kostet 15 Euro im Monat. Werden sie von den Fahrradfahrern gut angenommen, sollen die Boxen auch an weiteren Bahnhöfe kommen.