Ab kommenden Montag fahren die S-Bahnen in Stuttgart wieder gewohnt durch den Tunnel der Stammstrecke. Zwischen Zuffenhausen und Weil der Stadt fährt auch erstmals eine neue Expresslinie.

Unmittelbar nachdem auch die Sperrung der Stammstrecke in der Stuttgarter Innenstadt beendet ist, startet zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Stuttgart-Zuffenhausen die neue Linie S62. Es ist die erste Express-Linie im S-Bahn-Netz Stuttgart, erklärte eine Sprecherin der Bahn dem SWR. Der Verband Region Stuttgart und die S-Bahn würden damit auf die starke Nachfrage auf der Strecke in der Zeit vor Corona reagieren. Die neue S62 ergänze das Angebot auf der schon vorhandenen Verbindung der S6. In den Hauptverkehrszeiten - also immer Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 15:30 und 19 Uhr - soll die S62 vorerst zwischen Weil der Stadt und Stuttgart-Zuffenhausen verkehren. Damit würden je Richtung auf diesem Streckenabschnitt täglich 13 Züge mehr fahren als bisher.

Expresslinie hält nur an ausgewählten Haltestellen

Die S62 hält zwischen Weil der Stadt und Stuttgart-Zuffenhausen nur an den S-Bahn-Stationen Leonberg, Ditzingen, Weilimdorf und Korntal. Das sind fünf Haltestellen weniger als auf der S6. Die Fahrgäste würden neben dem dichteren Taktangebot zusätzlich auch von kürzeren Fahrzeiten profitieren. Von Weil der Stadt nach Ditzingen benötigt die S62 16 anstatt 21 Minuten. Damit ist die S62eine sogenannte "Express-S-Bahn". Sobald im Bahnhof Stuttgart-Feuerbach das Bahnsteiggleis 130 fertiggestellt ist, soll in einem nächsten Schritt die Linie bis dorthin verlängert werden.