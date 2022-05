Mordopfer in Esslingen soll über sechsstellige Bargeldsumme verfügt haben

Nach der Festnahme von drei Verdächtigen nach einem Leichenfund bei Esslingen gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Das 59-jährige Opfer hatte sich laut Polizei dauerhaft in einem Hotel eingemietet und verfügte über eine sechsstellige Bargeldsumme. Davon soll der Hoteltreiber gewusst haben. Er ist einer der drei tatverdächtigen Männer im Alter von 22, 46 und 59 Jahren, die seit Donnerstag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzen. Sie sollen, so die Vermutung der Soko, gemeinsam den Plan gefasst haben, den Hotelgast zu töten. Für die Polizei, so erklärte ein Sprecher am Montag gegenüber dem SWR, seien noch einige Fragen zu klären: Wie ist der mutmaßliche Mord an dem 59- jährigen Hotelgast genau abgelaufen, was ist wo passiert und wer war möglicherweise noch an dem Raubmord beteiligt? Zahlreiche Spuren müssten gesichert werden. Die Leiche war bereits am Ostermontag in einem Waldstück bei Esslingen-Sirnau gefunden worden.