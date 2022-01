Neue Eisenbahnbrücke in Ditzingen

In der Nähe des Bahnhofs Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) entsteht rund 100 Meter östlich der Bahnsteige bis 10. Januar eine neue Eisenbahnbrücke. Die Arbeiten laufen seit Ende Februar 2021.

Bereits im vergangen Sommer hatte die Bahn Hilfsbrücken über zwei Streckengleise eingebaut. Diese waren nötig, um den Neubau unter laufendem Betrieb zu ermöglichen. Zunächst werden die Hilfskonstruktionen abgebaut und dann beginnt der Einschub der neuen Brücke.

Das neue Bauwerk wurde in den vergangenen Monaten seitlich der Bahnstrecke hergestellt. Mit Hilfe einer Spezialtechnik soll es nun an seinen endgültigen Platz "geschoben" werden. Im Anschluss daran werden Schotter, Schwellen und Schienen auf der neuen Brücke eingebaut. Weitere Arbeiten an der Oberleitung folgen bis voraussichtlich Ende März 2022.

Sperrung der Strecke zwischen Korntal und Leonberg nötig

Für den Einschub der Brücke ist eine Sperrung der Strecke zwischen Korntal und Leonberg bis 10. Januar notwendig. Es kommt zu Fahrplanabweichungen bei den S-Bahn-Linien S6 und S60. Die S-Bahnen der Linie S6/S60 fahren zwischen den zwei Abschnitten Schwabstraße—Korntal und Leonberg—Weil der Stadt/Böblingen. Zwischen Korntal und Leonberg ersetzen Busse die S-Bahnen. Zwischen Leonberg und Weil der Stadt/Böblingen fahren halbstündlich Züge.

Fünf Haltestellen für die Ersatzbusse

Die Haltestellen der Busse sind in Korntal und Weilimdorf am Bahnhof, in Ditzingen am ZOB (Richtung Leonberg Haltepunkt 4, Richtung Korntal Haltepunkt 5), in Höfingen an der Varnbülerstraße und in Leonberg am ZOB (Haltepunkt 6). Weitere Infos gibt es über m.bahn.de und über die Apps DB Navigator oder Moblility Stuttgart. Von Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr gibt es über die Rufnummer 0711 2092-7087 auch telefonische Auskünfte.