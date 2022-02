Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche im Internet

per Mail teilen

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor einer neuen Betrugsmasche im Internet. Die Betrüger geben sich als Kaufinteressenten aus und schlagen eine Bezahlmethode über eine Verkaufsplattform vor. In Stuttgart sind laut Polizei vergangene Woche zehn solcher Fälle aufgetreten. In einem dieser Fälle hatte eine 35-jährige Frau Schuhe im Internet verkaufen wollen. Eine unbekannte Person zeigte daran Interesse und sendete der Frau einen Link zu einer Website, auf der diese ihre Kreditkartennummer hinterließ. Nach mehreren Fehlermeldungen kamen der Frau Zweifel. Doch der Kontakt zu der vermeintlichen Käuferin war mittlerweile blockiert. Es fehlten am darauffolgenden Tag 2.500 Euro auf dem Konto der Geschädigten.