An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg ist am Donnerstag in einem Festakt das Inklusive Wegeleitsystem eingeweiht worden. Mit einer App sollen sich Blinde selbstständig zwischen den Gebäuden am Campus orientieren können. Das System bietet dazu Kartenmaterial der Gebäude, Stockwerke und Räumlichkeiten. Außerdem weist es Büroräume der Hochschulmitglieder aus und zeigt das Routennetz aus gangbaren Pfaden zu gewählten Zielpunkten. Zudem liefert die App standortbasierte Hinweise, wenn Nutzer einen bestimmten Gebäudebereich oder ein Stockwerk betreten. Alle Hinweise können auch per Sprachausgabe abgerufen werden. Am diesjährigen "Welttag des Sehens" wollte die Hochschule Ludwigsburg auch auf die Bedeutung des Sehvermögens und die Situation blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam machen.