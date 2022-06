Fünfter Fall von Affenpocken in Stuttgart

In Stuttgart ist der fünfte Fall von Affenpocken nachgewiesen worden.

Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag mitteilte, befänden sich die Betroffenen in häuslicher Isolation. Dabei handelt sich um Männer im Alter zwischen 34 und 46 Jahren. Erste Symptome der Krankheit sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Danach entwickle sich ein Ausschlag, in der Regel in Gesicht Handflächen und Fußsohlen. In Baden-Württemberg wurden bislang 14 Affenpocken-Fälle nachgewiesen.