Seit der Nacht zum Montag fließt auf der Bahn-Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm Strom für den künftigen Zugverkehr. Die Bahn warnt jedoch zugleich vor Lebensgefahr.

Bahn-Experten haben damit begonnen, die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm mit Strom zu versorgen. Der Prozess "laufe planmäßig", sagte ein Bahn-Sprecher am Montagmorgen dem SWR. Ziel ist es, dass die gesamte Oberleitung auf der Strecke mit 15.000 Volt unter Spannung steht.

Vorsicht: Tödliche Stromschläge möglich

Die Deutsche Bahn warnt Menschen davor, auf Brücken, Masten oder sogar Züge zu klettern. Bereits ein Abstand von weniger als drei Metern zu den stromführenden Anlagen könne zu einem tödlichen Stromschlag führen.

Die ICE-Trasse Ulm - Wendlingen steht nun unter Strom, damit besteht dort laut Deutscher Bahn Lebensgefahr. Deutsche Bahn

Erste Testfahrten in Hochgeschwindigkeit ab Februar

Im Februar sollen die ersten Testfahrten in Hochgeschwindigkeit auf der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm beginnen. Bisherige Probefahrten waren von einem Lichtraummesszug mit Tempo 20 durchgeführt worden - ein Video aus der Perspektive des Lokführers wurde zum Hit im Internet.

Die Filstalbrücke bei Mühlhausen: Bevor Hochgeschwindigkeitszüg über die höchste Eisenbahnbrücke Baden-Württembergs fahren können, wurde die gesamte Neubaustrecke von einem Spezialzug vermessen. SWR Martin Rottach

Laut Bahn soll die Geschwindigkeit bei den Testfahrten zwischen Wendlingen und Ulm allmählich auf Tempo 275 gesteigert werden. Auch dabei warnt die Bahn vor Gefahren. Herannahende Züge seien bei dieser Geschwindigkeit kaum wahrnehmbar und es entstehe eine starke Sogwirkung, heißt es in einer Mitteilung. Unbefugte sollten sich daher besser von den Gleisen fernhalten.

Gleisverlegung Wendlingen - Flughafen Stuttgart ab Frühjahr

Herzstück der neuen ICE-Strecke Wendlingen - Ulm ist die Filstalbrücke bei Mühlhausen (Kreis Göppingen, die höchste Eisenbahnbrücke in Baden-Württemberg). Dort war im Dezember 2021 die Lücke geschlossen worden. Auch der Anschluss an das Bahnprojekt Stuttgart 21 macht Fortschritte: Im Frühjahr sollen zwischen Wendlingen und dem Stuttgarter Flughafen die ersten Gleise verlegt werden. Am 11. Dezember dieses Jahres soll die Strecke für den Personenverkehr eröffnet werden.