Innerhalb von einem Jahr sind die Preise von Neubauwohnungen in vielen deutschen Großstädten weiter gestiegen. Das Immobilienportal Immowelt hat Angebotspreise von Eigentumswohnungen in 14 Städten in Deutschland mit denen aus dem Vorjahr verglichen. Den höchsten Anstieg bei der Preisentwicklung verzeichnete der Analyse nach Stuttgart. Der Quadratmeter kostet demnach inzwischen über 1.000 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Immobilienkäufer müssten inzwischen mit Preisen von 6.700 Euro pro Quadratmeter rechnen. Als Grund für die hohen Neubaupreise nennt das Portal die seit Jahren stark steigenden Grundstückspreise. Zusätzlich zum teuren Baugrund spielten auch die hohen Baukosten beim Neubau eine Rolle.