Landratsamt in Esslingen wird für 130 Millionen Euro neu gebaut

In Esslingen soll das Landratsamt für 130 Millionen Euro neu gebaut werden. Landrat Heinz Eininger (CDU) sprach bei der Unterzeichnung des Bauvertrags von einem "historischen Moment". In seiner 21-jährigen Amtszeit habe er noch nie einen Vertrag in einer Größenordnung von über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Der bisherige Bau stammt aus dem Jahr 1978. Er platze aus allen Nähten weise erhebliche bauliche Mängel auf, sagte Eininger am Freitag dem SWR. Die Abbrucharbeiten starten nach jetzigem Stand im April 2022. Der Neubau, der für 675 Arbeitsplätze ausgelegt ist, soll den höchsten baulichen Klimastandards entsprechen. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 vorgesehen.