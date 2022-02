Netto-Filiale nach Bombendrohung geräumt

Kurz vor Ladenschluss ist am Dienstagabend die Filiale eines Netto-Einkaufsmarktes in Berglen-Oppelsbohm (Rems-Murr-Kreis) wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Diese war zuvor mit der Post eingegangen, so die Polizei. Bei der Durchsuchung des Ladens, bei der auch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz war, fanden die Beamten allerdings keine Bombe. Bei dem Einsatz waren vier Streifen und die Kriminalpolizei Waiblingen im Einsatz, die nun auch die Ermittlungen übernommen hat. Ende Februar 2019 hatte es eine ähnliche Bombendrohung in demselben Supermarkt gegeben. Auch damals wurde kein Sprengstoff gefunden.