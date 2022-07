Russische Star-Sopranistin Anna Netrebko darf nicht in Stuttgart auftreten

Im September wollte die russische Opernsängerin Anna Netrebko in Stuttgart auftreten. Doch aus dem Gastspiel wird nichts. Das bestätigt das baden-württembergische Finanzministerium.

Am 3. September wollte Anna Netrebko laut Tourplan in Stuttgart auftreten. Doch die Location, der Ehrenhof im Neuen Schloss, befindet sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Und das Finanzministerium könne sich, hieß es auf Nachfrage des SWR, nicht vorstellen, dass Anna Netrebko dort auftritt, während weiter der Krieg in der Ukraine tobt. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtete zuerst über die Konzertabsage.

Netrebko distanziere sich nicht ausreichend von Putin

Der Opernsängerin wird vorgeworfen, dass sie sich nicht ausreichend von Putin distanziere. Dazu hatte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sie schon im März aufgefordert. Er ist der Hausherr des Neuen Schlosses und damit Entscheider, wer dort auftreten darf und wer nicht. Die Plätze für das Konzert sind laut Veranstalter bereits zu 97 Prozent ausverkauft. Auf dem Tourplan von Netrebkos Homepage ist der Stuttgarter Termin noch eingetragen.

Superstar Anna Netrebko Anna Netrebko wurde 1971 in der südrussischen Stadt Krasnodar geboren. Nach einem Gesangsstudium debütierte die Sopranistin als Susanna in der Mozartoper "Hochzeit des Figaro" im Mariinsky Theater in Sankt Petersburg. Nach Auftritten in Deutschland und den USA wurde sie als jugendlich attraktiver Star der Opernszene gefeiert. Sie sang an den wichtigsten Opernhäusern der Welt, wie der Met, der Wiener Staatsoper und regelmäßig bei den Salzburger Festspielen. Es entwickelte sich ein Starkult um "die Netrebko" wie es ihn seit der Verehrung von Maria Callas nicht mehr gegeben hat. Und wie Maria Callas versorgt auch Anna Netrebko die Fans mit viel Privatem. Drei Ehen hat sie bisher geschlossen und ihre jeweiligen Ehemänner immer in ihre Engagements mit einbezogen. Aktuell ist sie mit dem aus Aserbaidschan stammenden Tenor Yuzif Eyvazov verheiratet. Anna Netrebko hat aus zweiter Ehe einen Sohn. 2006 nahm sie neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft an. Das brachte ihr viel Kritik aus ihrem Heimatland ein. 2012 unterschrieb Anna Netrebko eine Petition für die Rückkehr Wladimir Putins in das Amt des Präsidenten.

Auch andere Opernhäuser wie die Metropolitan Opera in New York haben nach Ausbruch des Kriegs die Auftritte der Sängerin abgesagt. Bei Konzerten in Paris und Monte Carlo wurde die Diva hingegen nach einer mehrwöchigen Pause erneut begrüßt. Auch bei ihrer Deutschlandtour wird Netrebko in anderen Städten nicht abgelehnt.

Am 22. Juli startet die Russin in Regensburg das erste Konzert. Reinhard Söll, Veranstalter der Odeon Concerte Regensburg, ist nach eigenen Angaben glücklich, dass das nahezu ausverkaufte Konzert mit rund 3.000 Besuchern auf einem Privatgelände stattfindet und die Politik sich deshalb nicht in die Veranstaltungspläne einmischen könne. Laut Söll sei es wichtig, sich an Verträge zu halten und Anna Netrebko als Künstlerin und nicht als Politikerin zu betrachten.

Netrebko nicht im Festspielhaus Baden-Baden aufgetreten

Bereits im April hatte das Festspielhaus in Baden-Baden angekündigt, Netrebko werde angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht bei den Osterfestspielen singen. Den Verzicht in diesem Jahr hätten Künstlerin und Festspielhaus einvernehmlich vereinbart, eine künftige Zusammenarbeit sei aber von beiden Seiten nicht ausgeschlossen worden. Auch die Zusammenarbeit mit dem russischen Dirigenten Waleri Gergijew hatte das Haus wegen des Kriegs und seiner Haltung bis auf Weiteres beendet.