Neckartal-Radweg wichtiger Wirtschaftsfaktor für Region

per Mail teilen

Der Radtourismus ist auch für die Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das zeigen auch die jüngsten Ergebnisse der „Radverkehrsanalyse“ am Neckartal-Radweg im Auftrag des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. Mit der Analyse wurde untersucht, wie stark Touristen den Radweg nutzen und welchen Effekt diese auf die Wirtschaft haben. Der Radweg führt unter anderem durch Stuttgart und die Kreise Esslingen und Ludwigsburg. Mit den Daten und den daraus gewonnenen Erkenntnissen wolle das Baden-Württemberg dem Ziel näherkommen, Radtourismus-Land Nummer Eins in Deutschland zu werden, so Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer. Es gebe aber auch Nachbesserungsbedarf: Touristen aus anderen Teilen Deutschlands oder dem Ausland gibt es bisher nicht viele. Zudem bewerteten die Befragten die Straßenqualität als nur mittelmäßig.