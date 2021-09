Neckarschleuse Aldingen nach Sanierung freigegeben

per Mail teilen

Fast sechs Jahre haben die Arbeiten gedauert und damit länger als geplant – am Donnerstag ist die sanierte linke Schleusenkammer der Neckarschleuse Aldingen (Kreis Ludwigsburg) in Betrieb genommen worden. Rund 25 Millionen Euro hat der Bund in Aldingen investiert. Die Grundinstandsetzung war wegen Betonschäden und einer veralteten Technik notwendig geworden. Die Schleusenlänge wurde dabei auch für 110 Meter lange Schiffe optimiert. Über die Schleuse Aldingen werden jährlich mehr als 1,5 Millionen Gütertonnen transportiert. Hinzu kommen Containertransporte mit durchschnittlich mehr als 20.000 Standardcontainern pro Jahr. Die Schleusenanlage Aldingen verbindet den wirtschaftlich wichtigen Großraum Stuttgart/Mittlerer Neckar mit dem Rhein.