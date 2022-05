per Mail teilen

Das Naturfreibad in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist wieder geöffnet, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das Bad war seit dem vorangegangenen Freitag wegen zu hoher Bakterienwerte im Wasser geschlossen. Laut Messungen des Gesundheitsamtes ist die Wasserqualität in den Schwimmbecken jetzt wieder einwandfrei. Als Ursache für die vorübergehende hohe Bakterienkonzentration vermuten die Stadtwerke Verunreinigungen durch Umwelt, Tiere oder Menschen.