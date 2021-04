Das Wasser im Naturfreibad Herrenberg (Kreis Böblingen) ist eingefärbt worden. Damit soll die Wasserbewegung im Becken überprüft werden. Hintergrund sind Bakterien im Wasser und Corona.

Mit der Wassereinfärbung wollten die Stadtwerke Herrenberg herausfinden, ob die neuen Düsen im Naturfreibad ausreichen für die Umwälzung des Wassers. Wegen Corona waren im vergangenen Jahr deutlich weniger Gäste im Wasser erlaubt. Deshalb kam es zu weniger Bewegung im Wasser.

Naturfreibad trotz Sicherheitskonzept immer wieder geschlossen

An zwei Stellen, die weniger gut durchströmt sind, wurden im Sommer 2020 erhöhte Bakterienkonzentrationen gemessen. Das Naturfreibad Herrenberg kämpft seit Jahren mit Verunreinigungen und musste immer wieder kurzzeitig schliessen. Allein im Sommer 2020 wurde das Naturfreibad mehrfach für Badegäste gesperrt - obwohl 2018 ein neues Sicherheitskonzept erstellt wurde. In der Winterpause wurden deshalb weitere Einströmdüsen an der Stirnseite der Startblöcke, beim Wasserfall und am Kletterfels eingebaut.

Farbstofftest gelungen

Durch alle Düsen strömte am Mittwochvormittag giftgrüne Farbe ins große Wasserbecken des Naturfreibads. Die Farbe sammelte sich zunächst an einigen Stellen und verteilte sich dann im ganzen Becken. Karsten Kühn, der Leiter der Stadtwerke Herrenberg, ist sehr zufrieden. "Das Ziel, das wir hatten, nach 20 Minuten eine komplett durchströmte Fläche zu haben, haben wir auch nach 20 Minuten vorliegen gehabt" sagte er im SWR. "Von dem her war das ein erfolgreicher Färbeversuch."

Ziel: Saisonstart am 12. Mai

Der heutige Farbstofftest gehört zu den Vorbereitungen der Herrenberger Stadtwerke auf die neue Freibad-Saison. Sie soll am 12. Mai beginnen, sofern die Vorkehrungen zum Schutz vor dem Coronavirus und dem sogenannten Pseudomonas-Bakterium erfolgreich waren. Die giftgrüne Farbe im Wasser braucht etwa 14 Tage, bis sie vollständig abgebaut ist. Das dürfte zum Saisonstart reichen.