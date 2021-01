per Mail teilen

Das Naturfreibad in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist am Samstag vorübergehend geschlossen worden. Grund dafür ist sind erneut Bakterien, die bei Routineproben festgestellt wurden. Die Stadt vermutet als Ursache eine schlechte Beckendurchströmung. Bereits gebuchte Tickets können an einem anderen Tag genutzt werden, hieß es. Die Stadt geht davon aus, dass das Bad frühestens Mitte kommender Woche wieder öffnet. Das Naturfreibad Herrenberg hat seit Jahren immer wieder mit erhöhter Bakterienbelastung im Wasser zu kämpfen - 2018 wurde deswegen ein Sicherheitskonzept entwickelt.