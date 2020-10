Der Reiz der Landschaft mit ihren großflächigen Wäldern, uralten dicken Bäumen, bunten Tal- und Streuobstwiesen, Moorgebieten, prächtigen Alleen und Wildgehegen zieht viele Menschen an.

Aber der Schönbuch ist nicht nur für Naturparkliebhaber von unschätzbarem Wert. Er ist zugleich auch Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten wie zum Beispiel Gelbbauchunken, Hohltauben, Schwarzspechte, Hirschkäfer und Orchideen. In einzelnen Schutzgebieten des Schönbuchs legt der Mensch nicht Hand an, Bäume wachsen so zu "Urwäldern von morgen" heran.

Wenn sie Geduld haben, dann können sie an einem regnerischen Tag auch einmal ein paar Feuersalamander auf den Wegen sehen. Sie können auch das Rotwild beobachten, aber auch dafür braucht man Geduld und vor allem muss man sich ruhig verhalten. Mathias Allgäuer, Geschäftsführer Naturpark Schönbuch

Die Streuobstwiesen am südwestlichen Schönbuchhang mit ihren arten- und sortenreichen Obstbaumbeständen prägen seit über 100 Jahren das Landschaftsbild dieser Region.