Im Rems-Murr-Kreis gilt seit Samstag (15.1.2022) eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Freitag bei 559,8 und damit den zweiten Tag in Folge über 500. In Stuttgart lag der Wert bei 523,2 und im Kreis Böblingen bei 505,5. Der Landkreis Esslingen lag mit 496,8 knapp darunter. Wenn die Inzidenz an zwei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 500 überschreitet, drohen für Ungeimpfte in den betroffenen Kreisen Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Sie dürfen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens die Wohnung nicht verlassen. Ausnahmen gelten nur bei triftigen Gründen, zum Beispiel, wenn man zur Arbeit muss.