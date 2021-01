In der Nacht auf Montag hat ein nackter Mann in Hildrizhausen (Kreis Böblingen) erst einen Linienbus angehalten und dann Polizisten angegriffen. Kurz nach Mitternacht war die Polizei armiert worden, weil ein komplett unbekleideter Mann auf einer Straße in Hildrizhausen herum lief. Als die Beamten mit Blaulicht eintrafen, ging er mit Fäusten auf die los. Die Polizisten mussten ihn schließlich auf dem Boden unter einer Rettungsdecke fixieren und per Rettungsdienst abholen lassen. Nun wird geprüft, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.