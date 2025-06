per Mail teilen

Gepardin Niara hat in der Wilhelma bereits Ende April sechs Jungtiere bekommen. Seit Anfang Juni ist der Nachwuchs in der Außenanlage des Geheges für Besucher sichtbar.

Im zoologisch-botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart können Besucherinnen und Besucher in der Gepardenanlage sechs Jungtiere entdecken. Die Gepardin Niara hat im April hinter den Kulissen Nachwuchs bekommen. Anfang Juni habe sie ihre Jungtiere selbst in den Außenbereich der Anlage getragen, teilte die Wilhelma mit.

Sechs Welpen im Gepardengehege der Wilhelma Stuttgart

Für die Geburt und die ersten Wochen danach hatte sich die sieben Jahre alte Gepardin eine Wurfbox ausgesucht. Diese sei abgeschirmt von den Besucherinnen und Besuchern. Mittlerweile wagen die Sechs ihre ersten Schritte in der Außenanlage des Gepardengeheges. Unter den Welpen seien vier Männchen und zwei Weibchen, so die Wilhelma gegenüber dem SWR.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von wilhelma_stuttgart

Nicht der erste Nachwuchs bei den Geparden

Bereits 2022 warf die Gepardin fünf Jungtiere, die mittlerweile ausgewachsen und in anderen Zoos untergekommen sind. Der Schlüssel zum Zuchterfolg liege darin, die Männchen und Weibchen getrennt zu halten, da sie sich auch in der Natur nur zur Paarung treffen. Kuratorin Ulrike Rademacher erklärt: "Werden Katze und Kater im Zoo längere Zeit zusammen gehalten, entwickelt sich meist eine eher geschwisterliche Beziehung - und Nachwuchs bleibt aus." Beim letzten Zusammentreffen von Gepardin Niara und Gepard Zawadi habe es dann geklappt und die Gepardin ist trächtig geworden.