Aktuell gibt es in der Wilhelma in Stuttgart wieder Nachwuchs bei den rosafarbenen Flamingos. Noch sind die Schnäbel der Jungvögel nicht rosa, und noch tragen sie ein flauschiges, graues Gefieder. Auch die typischen rosafarbenen, langen Stelzenbeine sind noch graubraun - und entwickeln sich erst in den kommenden zwei Jahren. Doch die Jungvögel der Rosaflamingos schließen sich schon zu einem so genannten Kindergarten zusammen - und stehen in Gruppen beisammen. In freier Natur - also in Südeuropa, Asien und Afrika - als Schutz vor Beutegreifern. Der "Kindergarten" lasse sich derzeit gut in der Flamingoanlage beobachten, heißt es aus der Wilhelma.