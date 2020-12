Stuttgart soll in einem Jahr wieder an das Nachtzugnetz angebunden werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem SWR. Demnach soll ab Dezember 2021 der Nachtzug von Wien nach Paris auch in Stuttgart und Mannheim halten. 2016 hatte die Deutsche Bahn ihr Nachtzugnetz mangels Kundeninteresse an die Österreichische Bundesbahn verkauft. Seitdem hatten in Stuttgart nachts keine Personenzüge mehr gehalten. Fahrgäste mussten zum Beispiel nach München oder Karlsruhe, um mit entsprechenden Zügen fahren zu können. In Berlin wurde am Dienstag jetzt ein neues Abkommen über Nachtzüge zwischen den vier staatlichen Bahnunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz unterzeichnet. Unter anderem wird es auch einen neuen Zug zwischen Zürich und Amsterdam geben, der in Freiburg und Mannheim halten soll.