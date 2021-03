per Mail teilen

Es war ein längeres Bewerbungsverfahren mit viel öffentlicher Aufmerksamkeit. Jetzt sind beiden Nachtmanager-Stellen für Stuttgart und die Region besetzt worden.

Nachtleben in Stuttgart (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Nils Runge als Nachtmanager und Thorsten Neumann als Projektleiter der Koordinierungsstelle Nachtleben sollen sich künftig um die Weiterentwicklung von Nachtkultur, Nachtökonomie und Nachtsicherheit in Stuttgart und der Region kümmern. Angesiedelt sind die beiden Stellen bei der Stadt Stuttgart und der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

Nachtmanager Runge will erste Ideen bald umsetzen

Nils Runge hatte beim Publikumsvoting des Popbüros die Top 5 erreicht und auch die künftigen Kollegen bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart beim Vorstellungsgespräch überzeugt. Er will in Kürze seine ersten Ideen in die Tat umsetzen - und freut sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Wirtschaftsförderung Stuttgart und Region Stuttgart und Popbüro. "Erst war ich sprachlos, jetzt bin ich unglaublich glücklich, dass ich es geschafft haben, die unterschiedlichen Akteure von und meiner Leidenschaft überzeugt zu haben", sagte Runge.

Zwischen Gastroszene und Sicherheits- und Sauberkeitsbedürfnissen

Thorsten Neumann, dessen Stelle als Projektleiter bei der Stadt Stuttgart angesiedelt ist, wies auf die aktuell bedrohten Existenzen im Bereich Gastronomie und Clubs sowie bei DJs und Künstlern hin. "Gerade deshalb müssen wir schnell mit unserer Arbeit beginnen, wir sind es den vielen tollen Menschen da draußen schuldig", sagte Neumann.

Stuttgart habe eine einzigartige Kultur- und Gastroszene - gleichzeitig gelte es, den Anforderungen an Lärmschutz, Sicherheit und Sauberkeit Rechnung zu tragen, machte Ines Aufrecht, Leiterin der Wirtschaftsförderung Stuttgart, das Spannungsfeld deutlich, indem sich Runge und Neumann künftig bewegen. Das Duo für die Koordinierung des Stuttgarter Nachtlebens soll in Kürze im Stadtpalais Stuttgart öffentlich vorgestellt werden.