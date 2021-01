Die Wahl eines Stuttgarter Nachtmanager oder Nachtmanagerin geht in die nächste Runde. Die Online-Abstimmung ist zu Ende und das Pop-Büro hat jetzt die nächsten Schritte bekannt gegeben. Insgesamt zehn Kandidierende wurden für die nächste Runde ausgewählt. Im Rahmen einer Online-Veranstaltung Mitte Februar können sich die Bewerber und Bewerberinnen einer Jury vorstellen. Die wird dann die finalen drei bestimmen und zum ausführlichen Bewerbungsgespräch einladen. Zwei von ihnen sollen sich am Ende um das Nachtleben in Stuttgart kümmern - also die Interessen von Clubs, Bars, Anwohnern und Stadtverwaltung aufeinander abstimmen.