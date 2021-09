Handel profitiert von kostenlosen Wochenend-Fahrten der Busse und Bahnen in Stuttgart

Mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Stuttgart und ein steigender Umsatz in den Geschäften. Das ist die vorläufige Bilanz des Wochenendes. Der ÖPNV konnte kostenlos genutzt werden.

Hintergrund ist eine Aktionswoche für nachhaltige Mobilität. Zudem sollte die Stadt belebt werden. In Stuttgart konnten Fahrgäste am Wochenende kostenlos Busse und Bahnen in Tarifzone 1 nutzen.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) geht in einer ersten Einschätzung davon aus, dass am Samstag 10 bis 15 Prozent mehr Fahrgäste unterwegs waren. Gerade aus dem Umland seien viele zum Einkaufen nach Stuttgart gekommen. Dennoch habe die Frequenz unter der eines normalen Vor-Corona-Samstags gelegen.

Die Vertretung der Innenstadtbetriebe, die City-Initiative Stuttgart, zeigte sich mit dem Wochenende sehr zufrieden. Es seien deutlich mehr Passanten unterwegs gewesen, der Umsatz in vielen Geschäften sei gestiegen.

Zählstellen mit Lichtschranke

Die Passanten-Frequenz in der Innenstadt wird derzeit an zwei automatischen Zählstellen mittels Lichtschranke gemessen. An der Messstelle in der Stiftsstraße waren es am vergangenen Samstag knapp 23.000 Menschen - an Samstagen davor 15 - 16.000 Menschen. An einer Messstelle in der Königstraße sind am vergangenen Samstag 90.000 Menschen gezählt worden - an Samstagen davor 50 - 60.000 Menschen.