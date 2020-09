Nach dem ersten Wochenende mit einem temporären Freizeitpark in Göppingen hat die Stadt Göppingen eine erste Zwischenbilanz gezogen. Demnach mussten die Schausteller in den ersten Tagen bei der Umsetzung des Hygienekonzepts noch nachbessern.

Teilweise sind die Hygiene-Regeln auf dem Festgelände an der EWS-Arena ordentlich eingehalten worden, heißt es von der Stadt Göppingen. Doch am Freitagabend hätten einige Besucher nicht mehr den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz getragen. Ähnliche Probleme habe es am Samstag zeitweise auch in der Warteschlange vor dem Park gegeben. Am Sonntag haben sich laut Stadt einige junge Erwachsene durch den Zaun unerlaubt auf das Festgelände geschlichen. Sie bekamen von den Schaustellern ein Hausverbot und der Zaun wurde verstärkt. Auch in anderen Bereichen besserten die Schausteller nach.