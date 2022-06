per Mail teilen

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) soll ein 33-Jähriger einen Nachbarn mit einer Spitzhacke angegriffen haben. Der 52-Jährige habe ihn davor dazu aufgefordert, sein Motorrad statt an einer Hauswand woanders zu parken. Auf dessen Angriff mit der Spitzhacke soll sich der 52-Jährige mit Fausschläge ins Gesicht des 33-Jährigen gewehrt haben. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Streits.