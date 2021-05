per Mail teilen

Bei einem Brand in Ludwigsburg-Grünbühl am Freitagnachmittag hat ein Nachbar eine 73-jährige Seniorin vor einem Feuer gerettet. Laut Polizei hatte sich offenbar ein Topf mit heißem Öl entzündet und die Wohnung der Seniorin in Brand gesetzt. Der 48-jährige Nachbar aus der Wohnung darunter hatte den Brand bemerkt. Die beiden und eine weitere Hausbewohnerin wurden durch Rauchgas leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Wohnung der 73-Jährigen ist unbewohnbar, der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.