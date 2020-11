Die Stuttgarter Stadträte Rockenbauch, Pantisano und Adler sind wegen Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt worden. Vor dem Gericht gab es eine Kundgebung für bezahlbaren Wohnraum.

Das Amtsgericht Stuttgart sah es als erwiesen an, dass die drei Stadträte Hannes Rockenbauch, Luigi Pantisano (beide SÖS) und Thomas Adler (Linke) im Jahr 2018 in eine besetzte Wohnung in der Wilhelm-Raabe-Straße in Stuttgart-Heslach eingedrungen waren und dort ein Interview-Video gedreht hatten.

Gericht sieht wenig kriminelle Energie

Die Strafen gegen OB-Kandidat und SÖS-Stadtrat Rockenbauch und seine Fraktionskollegen Pantisano und Adler liegen zwischen 600 und 1.200 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Geldstrafen gefordert. Die Richterin hielt den Stadträten jedoch zugute, dass kein Schaden entstanden sei und sie mit wenig krimineller Energie gehandelt hätten.

Die Stadträte (v. li.) Hannes Rockenbauch, Thomas Adler und Luigi Pantisano dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Stadträte wollen das Urteil prüfen

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadträte prüfen, ob sie das Urteil akzeptieren werden. Für Hannes Rockenbauch ändert eine mögliche Strafe nichts an seiner OB-Kandidatur.

"Wenn ich OB werde, will ich auch politischer Aktivist sein, und ich werde auch zu Menschen in Not, denen ein Dach über dem Kopf fehlt, hingehen und will ihnen helfen." SÖS-Stadtrat Hannes Rockenbauch

Zum Urteil sagte Rockenbauch im Anschluss an das Verfahren, er hätte sich gewünscht, dass die Aktion straffrei geblieben wäre - schließlich habe sie Solidarität für Menschen in Wohnungsnot gezeigt.