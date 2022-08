Tödlicher Unfall: Mann zu Fuß auf B10 bei Esslingen unterwegs

per Mail teilen

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B10 bei Esslingen ist ein 35-Jähriger ums Leben gekommen. Er war zu Fuß auf der Schnellstraße unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Der Mann hatte am frühen Dienstagmorgen gegen 2:45 Uhr die Fahrbahn der B10 bei Esslingen zu Fuß überqueren wollen. Eine 29-Jährige erfasste ihn mit ihrem Auto auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt bei Esslingen-Weil in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 35-Jährige wurde den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und starb dort. Die 29-jährige Fahrerin des Wagens blieb unverletzt. Sie wurde durch den Notfallnachsorgedienst betreut.

Der Fußgänger wurde mitten in der Nacht auf Bundesstraße überfahren

Sachverständiger begutachtet Unfallstelle an der B10

Die Fahrbahn der Schnellstraße in Richtung Stuttgart war bis 5:45 Uhr komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Am Wagen der 29-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.