In der vergangenen Gemeinderatssitzung hat der Stuttgarter Polizeipräsident angekündigt, bundesweit die Abstammung der Tatverdächtigen erfassen zu wollen. Zahlreiche Politiker kritisierten die "Stammbaumrecherche".

Der Stuttgarter Polizeipräsident Frank Lutz will bei den Ermittlungen zu den Krawallen und Plünderungen in Stuttgart laut "Stuttgarter Zeitung" auch bei den Tatverdächtigen mit deutschem Pass mithilfe der Landratsämter eine deutschlandweite Stammbaumrecherche betreiben. In der Sitzung sollte Lutz die Gemeinderäte auf Antrag der CDU über den Ermittlungsstand informieren. Unter anderem wurde bekannt, dass Linksextreme die Ermittlungen der Polizei behindern. Doch: "Stündlich erweitern sich die Ermittlungsergebnisse", führte Lutz aus. Der Großteil der Tatverdächtigen seien Jugendliche oder Heranwachsende mit einem deutschen Pass und einem Migrationshintergrund.

Die etwaige Stammbaumrecherche begründete die Polizei mit dem öffentlichen Interesse an den Ausschreitungen, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Zeitung mitteilte. "Die grundlegende Erhebung personenbezogener Daten bemisst sich an der Schwere des Delikts. Hier kommt dazu, dass ganz Deutschland auf den Fall blickt", so der Sprecher. Es könne beim Jugendstrafrecht eine Rolle spielen, ob ein Angeklagter beispielsweise aus einem Kriegsgebiet komme.

Parteien üben Kritik an Migrations-Debatte

SPD, FDP, Grüne und die Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke/Piraten/Tierschutz kritisierten die Debatte um den Migrationshintergrund. Ihrer Ansicht nach bestehe kein kausaler Zusammenhang zwischen Tat und Herkunft.

"Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden. Ich halte es für hochproblematisch, wenn die Polizei jetzt Stammbücher nach Migrationshintergründen durchforstet", fragte Stadtrat und Sprecher der "Grünen Jugend Baden-Württemberg", Marcel Roth, auf Twitter. Auf seiner Facebook-Seite legte Roth nach: "Die CDU Rathausfraktion hat einen unsäglichen Antrag eingebracht, der die genauen Migrationshintergründe der Tatverdächtigen aufgeschlüsselt haben will. Eindeutiger Rechtsruck in der CDU." Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) betonte Roth zufolge, dass es unerheblich sei, ob die Tatverdächtigen aus Balingen oder Afghanistan kämen.

Der Kandidat der Linken für den Posten des Stuttgarter Ordnungsbürgermeisters, Christoph Ozasek, kommentierte den Post: "Polizeipräsident Lutz offenbart eine Geisteshaltung, die mit den gelebten Werten in unserer weltoffenen Stadt nicht vereinbar sind."

SPD-Chefin Esken zeigt sich "nachhaltig verstört"

Die Ankündigung der Polizei erregte auch über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit: Die Vorsitzende der Bundes-SPD, Saskia Esken aus dem Wahlkreis Calw, kommentierte: "Das verstört mich nachhaltig." Der baden-württembergische SPD-Generalsekretär Sascha Binder schrieb: "Völlig daneben! Wir wollen wissen welche Motive die Täter hatten, um richtig reagieren zu können. Ob Oma aus Biberach oder aus Kroatien kommt ist mir dabei Wurst und dem Gericht auch."

Auch Linken-Parteichef Bernd Riexinger aus Leonberg (Kreis Böblingen) äußerte sein Unverständnis. "Eine Straftat ist nur dann eine Straftat, wenn der Täter Migrant ist oder warum braucht es eine Stammbaumforschung?", schrieb er.

BW-Datenschutzbeauftragter sieht keine Grundlage

Der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte, Stefan Brink, will laut "Stuttgarter Zeitung" derweil prüfen, ob entsprechende Ermittlungen überhaupt erlaubt seien. "Aus unserer Sicht ist eine rechtliche Grundlage für solche Nachforschungen zunächst nicht erkennbar", sagte er. Für eine fundierte Bewertung benötige er aber nähere Auskünfte der Polizei, die er noch nicht erhalten habe.

CDU verteidigt Kurs der Polizei

Die CDU verteidigt dagegen den Kurs der Polizei und ihren Antrag im Gemeinderat. Thrasivoulos Malliaras, der Vorsitzende der Jungen Union (JU) in Stuttgart, schrieb auf Facebook: "Wir sind uns alle einig, dass man gezielter in die Präventionsarbeit gehen muss mit allerlei Maßnahmen im Bereich der Straßensozialarbeit." Man bräuchte genauere Informationen, um gezielter arbeiten zu können.

Zu möglichen Hintergründen und einem eventuellen Beginn einer entsprechend ausgestalteten Recherche konnte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei am Sonntag auf SWR-Anfrage keine Angaben machen.

Özdemir: "Polizeipräsident sollte Vorschlag zurückziehen"

Der Bad Uracher (Kreis Reutlingen) Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Grüne) forderte derweil auf Twitter die Rücknahme des Vorschlags: "Wie weit zurück soll es gehen? Sind Nachfahren der Ruhrgebiets-Polen, Hugenotten und Waldenser immer noch Ausländer? Der Polizeipräsident sollte den Vorschlag sofort zurückziehen!" Er kenne diese Diskussion gegenüber Christen und Juden in der Türkei. "Es ist Wasser auf die Mühlen von Nationalisten und Islamisten, die den Jugendlichen hierzulande einreden wollen, dass sie - egal was sie tun - nie dazugehören werden", so Özdemir. Zu den Aufgaben der Polizei gehöre die Stammbaumforschung in Deutschland aus guten Gründen nicht mehr.