Der "Freie Impftag" am Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart war am Donnerstag ein voller Erfolg. Deshalb bietet das Impfzentrum freies Impfen künftig dauerhaft an.

Mehr als 3.100 Menschen wurden am Donnerstag im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus ohne Termin geimpft. Soviele waren es nach Angaben der Klinik noch nie. Positiv wird auch bewertet, dass mehr als ein Drittel der Impfwiligen zur Erst-Impfung kamen. Wegen der guten Resonanz will das Impfzentrum nun dauerhaft ohne Terminpflicht impfen - jeweils montags bis freitag von 7 bis 19 Uhr. Los geht's am kommenden Montag.

Beim "Freien Impftag" am Donnerstag mussten die Impfwilligen bereits am Vormittag rund eine Stunde Wartezeit einplanen. Bis gegen elf Uhr waren rund 650 Menschen geimpft.

Freies Impfen bis 20 Uhr

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger - auch Impftouristen von außerhalb - konnten ohne Termin zur Impfung kommen und wurden bis 20 Uhr geimpft. Zur Verfügung standen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, wobei es keine Wahlmöglichkeit gab. Am Donnerstagvormittag waren ein Drittel der Geimpften zur Erstimpfung gekommen, zwei Drittel der Impflinge erhielten ihre zweite Dosis, erklärte Mark Dominik Alscher, der medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses.

Kreuzimpfungen verschiedener Vakzine

Angeboten wird zudem ein sogenanntes heterologes Impfschema. Dabei wird zunächst AstraZeneca verimpft, vier Wochen später dann ein mRNA-Imfpstoff. Die Zweitimpftermine werden vor Ort vergeben, teilte das Robert-Bosch-Krankenhaus mit. Beim Sonderimpftag konnte zudem nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen.

Der Mindestabstand zur Erstimpfung sollte vier Wochen betragen. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten notwendig.

Stadt Stuttgart will Impfungen kreativ unterstützen

Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart, betonte, die Aktion im Robert-Bosch-Krankenhaus sei wichtig, um die Impfungen voranzubringen. Bislang seien in Stuttgart 230.000 Menschen, und somit etwa 36 Prozent, vollständig geimpft. Die Stadt Stuttgart liege damit knapp unter dem Landesdurchschnitt, der bei 37,9 Prozent liege. Es sei jetzt besonders wichtig, die Menschen, die noch zögern, direkt anzusprechen, vor allem Eltern oder Studierende, so Matis. Die Stadt hält dabei die Zusammenarbeit mit Vereinen für möglich, sodass zum Beispiel auf dem Weg in den Musikunterricht oder den Sportkurs geimpft werden könnte.

Esslingen: Freies Impfen am Samstag

Auch auf dem Esslinger Bahnhofsvorplatz wird es am Samstag eine Pop-Up-Impfaktion geben. Die Malteser verimpfen bis zu 500 Dosen Johnson & Johnson an alle, die ab 9 Uhr vorbeikommen. Mitbringen muss man den Personalausweis, die Krankenkassen-Versichertenkarte und - wenn vorhanden - den Impfpass. Weitere Termine zum "Freien Impfen" im Kreis Esslingen sollen zeitnah in verschiedenen Orten folgen.

Klinikum Stuttgart ohne Wartezeiten

Das Klinikum Stuttgart hat ein eigenes Termintool auf seiner Website entwickelt, um niedrigschwellig, schnell und ohne Wartezeiten eine Impfung zu erhalten. Speziell ausgewiesene Aktionen seien am Klinikum Stuttgart nicht nötig, Impfwillige könnten heute einen Termin für morgen buchen, es sei genügend Impfstoff vorhanden, erklärte ein Sprecher dem SWR.